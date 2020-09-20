Рита Дакота застряла в Турции и попросила подписчиков о помощи

«Все мои русские анализы идеальны: кровь, ПЦР, снимок, осмотр пульмонолога и главное — антитела. В Турции показывает положительный тест, и меня просто заперли в изоляцию, на просьбы пересдать и исключить ошибку — отказывают», — рассказала она в видео, которое выложила в Instagram.

Певица попросила фанатов посодействовать вызову независимой лаборатории, чтобы пересдать анализы. Она попросила по этому вопросу связываться с ее юристом.

По словам певицы, сейчас к ее двери в отеле приставили охранника. Дакота пожаловалась, что за время вынужденного затворничества пропускает огромное количество концертов и теряет «кучу денег».

Больше всего при этом она переживает за двухлетнюю дочь, с которой скоро некому будет сидеть.