Рита Дакота пожаловалась на Рудковскую из-за розыгрыша сумок Louis Vuitton

Продюсер Яна Рудковская «унизила» певицу Риту Дакоту из-за фотографии с сумками французского модного дома Louis Vuitton. На это бывшая участница музыкального шоу «Фабрика звезд» пожаловалась в Instagram.

По словам Дакоты, ее пригласили для проведения розыгрыша сумок. Для этого нужно было запечатлеть себя с призами. Однако их увезли к другим блогерам, которые участвуют в мероприятии. Тогда организатор попросил певицу провести фотосессию с аналогичными сумками в бутике.

Дакота пришла туда с подругой Машей — VIP-клиентом магазина. Поэтому девушкам выделили специальные апартаменты, где они отсняли кадр для конкурсного поста. Спустя время певице позвонил организатор. Он заявил, что в этот «святой апартамент вход есть лишь у клиентов, делающих компании миллион евро оборот в год, и в Париже жуткий скандал из-за этого».

После этого с Дакотой связалась Рудковская. Она заявила, что организатором «круга» блогеров, разыгрывающих сумки, на самом деле является она.

«Еще через пять минут мне звонит Яна Рудковская (внимание, апогей истории) и ледяным металлическим голосом объявляет, что организатор круга на самом деле она, а меня там вообще не должно было быть и она недоумевает, как я туда попала», — написала Дакота.

По словам Дакоты, несколько раз Рудковская употребила в ее адрес слово «дешманский» и якобы наговорила такие вещи, что певица в итоге расплакалась.

Музыкальная исполнительница обратилась к своим подписчикам и попросила их не вестись на роскошь.

«Вы не хуже богатой Рудковской, если вы небогаты. Вы не хуже тех, у кого есть такие сумки, если у вас их нет и никогда не будет», — написала она.

У Дакоты было две сумки от Louis Vuitton. Однако после этого происшествия певица решила пожертвовать их детдому.