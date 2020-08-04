Рита Дакота нашла у себя коронавирус с третьей попытки

Известная певица Рита Дакота рассказала в Instagram о своем положительном результате анализа на COVID-19. Опасения певицы подтвердились с третьего раза.

«Ну что, пришли наконец наши анализы. У меня подтвердился COVID…С третьего раза, господа!» — написала Дакота.

Она призналась, что анализ крови и КТ не показали признаков болезни. Тем не менее Дакота чувствовала, что с ней не все в порядке, поэтому сдала анализ в третий раз — тогда-то и подтвердился коронавирус.

Певица рассказала, какие неприятные последствия болезни переживает: она потеряла обоняние и чувствует ломку в теле. Но в остальном, по словам Дакоты, самочувствие в норме.

Члены ее семьи также сдали анализы, но у них коронавирус не подтвердился. Также Дакота отметила и позитивный момент: все это время она находилась дома, что позволило свести все контакты до минимума.

В конце июля COVID-19 выявили у блогера Анастасии Ивлеевой и ее мужа рэпера Элджея. Тест на анализ супруги сделали уже после потери вкуса. Позже выяснилось, что коронавирусом заразилась вся семья.