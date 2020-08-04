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    04 августа 2020, 12:40

    Рита Дакота нашла у себя коронавирус с третьей попытки

    Редакция сайта 360°

    Известная певица Рита Дакота рассказала в Instagram о своем положительном результате анализа на COVID-19. Опасения певицы подтвердились с третьего раза.

    «Ну что, пришли наконец наши анализы. У меня подтвердился COVID…С третьего раза, господа!» — написала Дакота.

    Она призналась, что анализ крови и КТ не показали признаков болезни. Тем не менее Дакота чувствовала, что с ней не все в порядке, поэтому сдала анализ в третий раз — тогда-то и подтвердился коронавирус.

    Певица рассказала, какие неприятные последствия болезни переживает: она потеряла обоняние и чувствует ломку в теле. Но в остальном, по словам Дакоты, самочувствие в норме.

    Члены ее семьи также сдали анализы, но у них коронавирус не подтвердился. Также Дакота отметила и позитивный момент: все это время она находилась дома, что позволило свести все контакты до минимума.

    В конце июля COVID-19 выявили у блогера Анастасии Ивлеевой и ее мужа рэпера Элджея. Тест на анализ супруги сделали уже после потери вкуса. Позже выяснилось, что коронавирусом заразилась вся семья.

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