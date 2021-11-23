Рисунок Цоя продали за рекордную сумму

Аукцион VLADEY на осенних торгах продал рисунок музыканта Виктора Цоя за рекордную сумму. Лот, который изначально оценивался в 6-8 тысяч евро, ушел с молотка за 31,2 тысячи евро. Об этом написало издание MK.RU.

Рисунок, у которого нет названия, был создан лидером группы «Кино» в 1980-е годы. Некоторые эксперты предполагают, что Цой мог изобразить на листе бумаги с помощью фломастеров тему войны в Афганистане, сообщила «Газета.ru».

На его картине нарисован мужчина в головном уборе, напоминающем шапку моджахеда, целящегося из пистолета в убегающего репортера с камерой.

О том, кто был предыдущем владельцем рисунка, не сообщается. Имя нового покупателя тоже не называется.