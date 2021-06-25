Ринго Старр отозвал иск против создателей секс-игрушек Ring O

Барабанщик The Beatles Ринго Старр, также известный как Ричард Старки, отозвал иск против создателей секс-игрушек Ring O. Это произошло после достижения соглашения с производителями.

Как сообщается на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США, компания Pacific Holdings, которая намеревалась зарегистрировать Ring O как товарный знак, обещала «избегать любой деятельности, ведущей к путанице» и «не уничижать и не унижать» репутацию известного музыканта.

Кроме того, Pacific Holdings обязалась всегда ставить пробел между словом и буквой, чтобы не делать отсылок на Старра, которые могут связать его с компанией.

Под товарным знаком Ring O Pacific Coast Holdings хотела продавать секс-игрушки. Ринго Старр выступил против этого, поскольку счел название слишком похожим на свое имя. Компания, как отметил музыкант, нарушила договоренность не регистрировать Ring O как товарный знак — до этого Старр разрешал ей выпускать товары под таким названием.

Под именем Старра уже производят разные товары, было указано в иске, поэтому выпуск секс-игрушек под этим именем может спутать потребителей. Торговая марка Ringo, по данным «Би-Би-Си», используется компаниями для некоторых продуктов в Великобритании, начиная от насадок для швабры и печения и заканчивая противозачаточными кольцами.