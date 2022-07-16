Рики Мартину грозит до 50 лет тюрьмы за инцест с племянником

Племянник Рики Матина Деннис Адиль Санчес заявил, что популярный исполнитель подверг его психологическому и физическому насилию. Об этом написала испанская газета Marca.

Отношения с Мартином, по словам юноши, длились порядка семи месяцев. Если вину певца докажут, следующие 50 лет он может провести в тюрьме.

За свободу Мартина борется команда адвокатов. Суд над артистом должен состояться 21 июля. Правозащитники артиста отметили, что Санчеса недавно обвинили в домогательствах.

«Мы уверены, что когда в этом вопросе станут известны истинные факты, наш клиент Рики Мартин будет полностью оправдан», — заявили юристы.

У Мартина два сына и дочь от суррогатной матери. После многочисленных романов с моделями и актрисами певец заявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Сейчас он находится в отношениях с художником Джваном Йосефом.