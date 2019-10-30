  • Рики Мартин снова стал отцом

    30 октября 2019, 15:26

    Ольга Ситникова

    Сегодня, 30 октября, известный певец Рики Мартин рассказал, что стал отцом в четвертый раз, сообщила «Экспресс газета».

    Рики Мартин опубликовал в Instagram фотографию с младенцем на руках. Рики и его супруг шведский художник Джван Йосеф решили рассказать поклонникам подробности о ребенке.

    «Родился наш сын Рен Мартин-Йосеф», — отметил певец.

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    Малыш родился почти через два года после того, как Мартин и Йосеф рассказали о своей тайной свадьбе.

    Новорожденный Ренн стал четвертым ребенком для Мартина и вторым для его супруга.