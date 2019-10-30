Рики Мартин снова стал отцом

Рики Мартин опубликовал в Instagram фотографию с младенцем на руках. Рики и его супруг шведский художник Джван Йосеф решили рассказать поклонникам подробности о ребенке.

«Родился наш сын Рен Мартин-Йосеф», — отметил певец.

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Малыш родился почти через два года после того, как Мартин и Йосеф рассказали о своей тайной свадьбе.

Новорожденный Ренн стал четвертым ребенком для Мартина и вторым для его супруга.