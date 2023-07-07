Знаменитости 07 июля 2023, 04:18 Рики Мартин подал на развод со своим мужчиной Певец Рики Мартин объявил о разводе с Джваном Йосефом Википедия

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Певец Рики Мартин решил развестись со своим партнером — художником Джваном Йосефом. О расставании спустя шесть лет брака он написал в соцсетях.

Причины своего решения исполнитель раскрывать не стал. Он опубликовал совместное заявление, где говорилось, что они с Йосефом согласились расстаться «любовью, уважением и достоинством» к их детям.

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«Наше наибольшее желание сейчас — продолжать здоровую семейную динамику и отношения, сосредоточенные на мире и дружбе, чтобы продолжать совместное воспитание наших детей, сохраняя уважение и любовь, которую мы имеем друг к другу», — отметили Мартин и Йосеф.

Певец познакомился со своим будущим партнером в 2016 году. Это произошло по переписке в соцсетях. Позже они официально объявили о романе. Об отношениях они рассказала на красной дорожке на amFAR Inspiration Gala 2016. В 2017-м мужчины отпраздновали свадьбу.