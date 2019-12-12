Рики Мартин опубликовал снимок дочери

Рики Мартин снова стал отцом Подробнее

Снимок малышки появился на личной странице Мартина в Instаgrаm. Музыкант подписал его: «Мечта моей жизни». Скоро девочке исполнится год.

По информации издания, певец редко делится с подписчиками фотографиями своих детей. Фанатов Люсия привела в настоящий восторг. Теперь они спорят в комментариях, насколько девочка похожа на своего отца Рики Мартина.