Рики Мартин опубликовал снимок дочери
Пуэрто-риканский поп-музыкант Рики Мартин опубликовал фотографию дочки Люсии. Около года назад девочка появилась в паре певца и его супруга шведского художника Джвана Йосефа. Об этом сообщила «Экспресс-газета».
Рики Мартин снова стал отцомПодробнее
Снимок малышки появился на личной странице Мартина в Instаgrаm. Музыкант подписал его: «Мечта моей жизни». Скоро девочке исполнится год.
По информации издания, певец редко делится с подписчиками фотографиями своих детей. Фанатов Люсия привела в настоящий восторг. Теперь они спорят в комментариях, насколько девочка похожа на своего отца Рики Мартина.