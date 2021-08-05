Риелторы рассказали, где любят жить знаменитости в Москве

Представители российского шоу-бизнеса предпочитают покупать недвижимость в Хамовниках, на Патриарших прудах, Арбате, в Тверском районе. Менее популярной стала Остоженка.

«Предпочтения известных людей мало чем отличаются от рядовых состоятельных клиентов: все запросы концентрируются вокруг трех районов Москвы — Хамовников, Арбата и Тверского. Это обусловлено, прежде всего, тем, что люди шоу-бизнеса хотят быть в самом эпицентре столичной жизни и не тратить время на дорогу и связанные с ней неудобства», — рассказала РИА «Новости» директор департамента продаж городской недвижимости Savills в России Кристина Томилина.

Риелторы отметили, что Хамовники популярны у семейных звезд, а Патриаршие пруды, как центр тусовочной жизни, привлекают блогеров и звезд шоу-бизнеса, а также айтишников.

Пресненский район в последнее время стал популярен у представителей IT-бизнеса из-за развитой инфраструктуре и наличия модных галерей и ресторанов.

А вот район Остоженки теряет свои позиции среди предпочтений звезд. Селебрити предпочитают более зеленые районы.

Средний бюджет по сделкам со звездами и блогерами — 70 миллионов рублей. Известные предпринимали предпочитают недвижимость подороже — 120-150 миллионов рублей. При этом блогеры чаще покупают апартаменты, чтобы организовать там офис.

Риелторы отметили, что в последнее время известные люди предпочитают брать ипотеку, а не оплачивать всю сумму сразу.