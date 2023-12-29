Знаменитости 29 декабря 2023, 10:12 Риелторы Мосейкины предложили Ивлеевой купить квартиру для семьи участника СВО

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Семья известных риелторов Евгений и Александра Мосейкины написали блогеру и телеведущей Насте Ивлеевой сообщение с предложением приобрести квартиру для семьи участника СВО. Об этом рассказал сайт Daily Moscow.

Агенты по недвижимости считают, что помощь нуждающемуся в жилье военному со стороны знаменитости поможет ей искупить вину за скандальную вечеринку. Мосейкины уже подобрали несколько вариантов в Сочи.

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Напомним, Настя Ивлеева организовала мероприятие с «голым» дресс-кодом в московском ночном клубе «Мутабор». После этого на звезду обрушилась волна негатива.