Знаменитости 23 марта 2023, 04:11 Риэлтор оценил стоимость роскошного особняка Волочковой в Подмосковье Риелтор Левченко: особняк Волочковой в Подмосковье оценивается в 230 миллионов рублей Кинопоиск

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Пользователи соцсети задались вопросом стоимости роскошного особняка балерины Анастасии Волочковой после объявления о продаже 20 ее квартир в Астрахани. Специалист по недвижимости Милана Левченко приблизительно оценила дом в подмосковном Николо-Урюпино для издания Teleprogramma.pro.

Стоимость особняка балерины площадью 850 квадратных метров риелтор оценила в сумму примерно от 115 миллионов до 230 миллионов рублей.

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«Все будет зависеть от предпочтений будущего владельца — разделяет он такой же взгляд на интерьер или нет. Несмотря на то что Анастасия всеми силами пытается сделать из дома „дворец“, не всем сейчас нравится подобный стиль», — отметила Левченко.

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В трехэтажном особняке имеется три спальни, четыре ванных комнаты, два будуара, бильярдная и барная зона. На участке есть гостевой дом и баня. Все оформлено в белом и пастельно тонах, роскошный интерьер изобилует фресками, лепниной и зеркалами.

«Благодаря своим размерам, интерьеру, элементам декора дом, созданный Анастасией, похож на театр или дворец. Этим она еще раз подчеркнула свою любовь к королевскому образу жизни», — заявила риелтор.