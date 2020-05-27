Ричард Херд из сериала «Звездный путь» скончался в 87 лет

На момент смерти артисту было 87 лет. По информации прессы, Херд страдал от онкологического заболевания.

В рамках своей профессиональной карьеры актер принял участие более чем в 140 фильмах и сериалах. Его путь в кино начался в 1970 году, когда ему досталась роль Джонни в приключенческой кинокартине «Геркулес в Нью-Йорке». До этого Херд появлялся лишь на театральной сцене.

Считается, что наиболее значимые фильмы, в которых играл артист, — драматический триллер «Китайский синдром» (1979 г.), комедийный роуд-муви «Самолетом, поездом, машиной» (1987 г.) и драматический и политический триллер «Вся президентская рать» (1976 г.).

Актер также получал роли в научно-фантастическом сериале «Звездный путь» (1966 г.), ситуационной комедии «Сайнфелд» (1989 г.) и драме «Бесстыжие» (2011 г.).