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    19 мая 2022, 20:57

    Рианна впервые стала матерью

    TMZ: у Рианны и ASAP Rocky родился сын

    Александра Ломейко

    У певицы Рианны и рэпера ASAP Rocky родился сын. Ребенок звездной пары появился на свет 13 мая в Лос-Анджелесе, сообщил TMZ. Имя младенца знаменитые родители пока держат в секрете.

    Поклонники пары поздравили Рианну и ее бойфренда с прибавлением в социальных сетях, пожелав им всего наилучшего.

    По данным СМИ, певица последний раз появилась на публике 9 мая. Вместе с ASAP Rocky она ужинала в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

    Во время беременности Рианна охотно позировала фотографам и не стеснялась показывать округлившийся живот. Страсть к эпатажу оставалась с ней все девять месяцев ожидания ребенка.