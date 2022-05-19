19 мая 2022, 20:57
Рианна впервые стала матерью
TMZ: у Рианны и ASAP Rocky родился сын
У певицы Рианны и рэпера ASAP Rocky родился сын. Ребенок звездной пары появился на свет 13 мая в Лос-Анджелесе, сообщил TMZ. Имя младенца знаменитые родители пока держат в секрете.
Поклонники пары поздравили Рианну и ее бойфренда с прибавлением в социальных сетях, пожелав им всего наилучшего.
По данным СМИ, певица последний раз появилась на публике 9 мая. Вместе с ASAP Rocky она ужинала в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.
Во время беременности Рианна охотно позировала фотографам и не стеснялась показывать округлившийся живот. Страсть к эпатажу оставалась с ней все девять месяцев ожидания ребенка.