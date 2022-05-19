Рианна впервые стала матерью

У певицы Рианны и рэпера ASAP Rocky родился сын. Ребенок звездной пары появился на свет 13 мая в Лос-Анджелесе, сообщил TMZ. Имя младенца знаменитые родители пока держат в секрете.

Поклонники пары поздравили Рианну и ее бойфренда с прибавлением в социальных сетях, пожелав им всего наилучшего.

По данным СМИ, певица последний раз появилась на публике 9 мая. Вместе с ASAP Rocky она ужинала в одном из ресторанов Лос-Анджелеса.

Во время беременности Рианна охотно позировала фотографам и не стеснялась показывать округлившийся живот. Страсть к эпатажу оставалась с ней все девять месяцев ожидания ребенка.