    02 июня 2020, 14:40

    Рианна стала лицом своей коллекции нижнего белья

    Дарья Морозова

    Американская исполнительница Рианна приняла участие в рекламной фотосессии новой коллекции нижнего белья ее собственного бренда Savage X Fenty. Об этом сообщила радиостанция «Комсомольская правда» со ссылкой на Instagrаm-аккаунт бренда.

    В тексте поста говорится, что белье уже есть в продаже.

    Известно, что профессиональную съемку не удалось организовать из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Рианна предложила покупательницам попробовать себя в качестве моделей: сфотографироваться в ее белье и прислать свои фотографии. И для начала сама сделала фото.

    Ранее в смоленской ритуальной компании «Свеча» пообещали скидку на памятник в размере 20% по промокоду «корона». Как пояснил владелец «Свечи» Денис Яновский, «возмутились впечатлительные люди». Те, кто помоложе, восприняли это рекламное предложение с юмором. Но перед теми, кого акция задела, владелец компании извинился. Яновский добавил, что компания никого не пыталась обидеть или вызвать ажиотаж. Эту рекламу с сайта уже убрали, чтобы не нагонять на людей дурное настроение, которое и без того неважное из-за самоизоляции и страха перед вирусом.