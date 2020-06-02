Рианна стала лицом своей коллекции нижнего белья

В тексте поста говорится, что белье уже есть в продаже.

Известно, что профессиональную съемку не удалось организовать из-за ограничений, связанных с коронавирусом. Рианна предложила покупательницам попробовать себя в качестве моделей: сфотографироваться в ее белье и прислать свои фотографии. И для начала сама сделала фото.

Ранее в смоленской ритуальной компании «Свеча» пообещали скидку на памятник в размере 20% по промокоду «корона». Как пояснил владелец «Свечи» Денис Яновский, «возмутились впечатлительные люди». Те, кто помоложе, восприняли это рекламное предложение с юмором. Но перед теми, кого акция задела, владелец компании извинился. Яновский добавил, что компания никого не пыталась обидеть или вызвать ажиотаж. Эту рекламу с сайта уже убрали, чтобы не нагонять на людей дурное настроение, которое и без того неважное из-за самоизоляции и страха перед вирусом.