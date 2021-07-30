Рианна шокировала фанатов откровенным нарядом

Знаменитая певица и бизнесвумен Рианна попала в объектив папарацци в откровенном наряде. Девушка пришла на свидание с рэпером ASAP Rocky в коротких шортах, больше непоминающих нижнее белье. В таком виде знаменитость должна была оправиться в ресторан. Об этом сообщил Daily Mail. На портале разместили фотографию звездной пары.

Возлюбленный Рианны отличался от нее своим внешним видом. Он был одет в обычный спортивный костюм. Певица же вместе с вызывающими джинсовыми шортами надела блузку с огненным принтом, которая обнажала бюстгалтер. Кроме того, девушка примерила открытые босоножки и темные очки, а в руках несла цветную сумочку.

Интернет-пользователей возмутил внешний вид знаменитости. Многие отметили, что ее наряд был слишком откровенным, передали «Дни.ру».

«Если вы увидите гуляющую в таком виде женщину в Лондоне, подумаете — дешевая дрянь», — категорично высказался один из пользователей.

«Наше поколение действительно чокнутое. Как вы выходите на люди в таком наряде? Одевайтесь так для вашего партнера на домашний ужин, а не в общественное место», — высказался кто-то из комментаторов.