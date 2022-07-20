Рианна решила выпускать одежду для беременных

Певица Рианна захотела заняться выпуском одежды для беременных. Исполнительница решила создавать наряды, которые позволят женщинам в положении чувствовать себя красивыми. Об этом сообщил HollywoodLife со ссылкой на близкий к Рианне источник.

По словам собеседника портала, сейчас певица работает над созданием линии одежды для беременных. Выпускать коллекцию будут под брендом Savage X Fenty.

«Во время беременности ей неоднократно говорили, что она стала огромным источником вдохновения для многих девушек, поскольку разрушила стереотип о том, что приемлемо носить в положении», — заявил источник.

Он добавил, что теперь Рианна намерена изменить устоявшиеся представления о беременных. Исполнительница хочет сделать так, чтобы ее одежда помогала будущим мамам чувствовать себя сексуальными и красивыми во время беременности.

Рианна родила сына 13 мая. Отцом ребенка стал рэпер Раким Майерс. Во время своей беременности певица неоднократно появлялась на публике в откровенных нарядах. Она не стеснялась надевать кружева и латекс, а также оголять живот.