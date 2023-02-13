Знаменитости 13 февраля 2023, 06:20 Рианна подтвердила беременность вторым ребенком Певица Рианна на Super Bowl-2023 объявила о второй беременности РИА «Новости»

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Певица Рианна выступила на чемпионате Национальной футбольной лиги по американскому футболу Super Bowl-2023 и подтвердила, что беременна вторым ребенком. Об этом рассказал сайт Woman.ru.

Пять лет назад певица взяла паузу в музыкальной карьере, поэтому тот факт, что в сентябре ее выбрали звездой спортивного шоу, стал сенсацией. Она опубликовала в соцсетях снимок с мячом, а в одном из интервью сказала, что на Super Bowl-2023 ей составит компанию «особенный гость». Когда в ночь с 12 на 13 февраля певица вышла на сцену, зрители поняли, о ком речь — певица расстегнула комбинезон и показала большой живот.

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Рианна впервые стала матерью в мае 2022 года. У нее и рэпера ASAP Rocky, с которым певица дружила и сотрудничала много лет прежде чем начался их роман, родился сын. В первые месяцы она скрывала беременность, но потом стала часто выходить в свет и охотно позировать, оголяя живот.

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