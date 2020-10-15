Рианна и Мадонна вошли в число богатейших предпринимательниц США

Уточняется, что Рианна заняла в списке 33-е место. Артистка заработала за год 600 миллионов долларов благодаря продаже косметики и белья собственных брендов. Благотворительный фонд знаменитости собрал на борьбу с COVID-19 22,5 миллиона долларов.

Мадонна находится на 40-м месте с доходом в 550 миллионов долларов. На 51-й позиции Селин Дион и ее 455 миллионов долларов, а на 55-м Бейонсе с 420 миллионами долларов. Барбара Стрейзанд заняла 56-е место. Она заработала 400 миллионов долларов.

23-летняя модель Кайли Дженнер стала самой молодой в рейтинге, а самой пожилой — 94-летняя Элис Шварц, которая добилась успехов в области биотехнологий. Уже третий год первое место занимает Диана Хендрикс. Она является соосновательницей компании ABC Supply. Организация специализируется на производстве и продаже материалов для кровли.

Ранее датский портал Ace Football провел опрос среди любителей футбола и составил рейтинг самых переоцененных футболистов в истории.