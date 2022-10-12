РИА ФАН: певец Лев Лещенко опроверг слухи о себе в СМИ по поводу отмены «Голубых огоньков» | 360°

Знаменитости 12 октября 2022, 14:55 Поделиться Telegram

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Viber РИА ФАН: певец Лев Лещенко опроверг слухи о себе в СМИ по поводу отмены «Голубых огоньков»

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Советский и российский эстрадный певец Лев Лещенко опроверг слова, приписанные ему СМИ, об отмене «Голубых огоньков». Об этом написало РИА ФАН.

Ранее в некоторых СМИ появилась цитата Лещенко о том, что его не пригласили выступать в традиционном новогоднем «Голубом огоньке». Исходя из этого журналисты сделали вывод, что Лещенко якобы намекает на отмену этой передачи в текущем году.

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В разговоре с изданием РИА ФАН Лещенко заявил, что не имел в виду ничего подобного, а подготовка к «Голубым огонькам» просто еще не началась.

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«Успокойтесь! Нет никаких огоньков! Еще не сформировано ничего! Это бред собачий какой-то: кто-то говорит там глупости какие-то», — заявил артист.

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