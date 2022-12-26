26 декабря 2022, 23:38
РИА ФАН: Актер Михаил Боярский рассказал, как будет праздновать Новый год
РИА ФАН: Актер Михаил Боярский заявил, что проведет день Рождения и Новый год с семьей
Сегодня, 26 декабря, актер театра и кино, певец, народный артист РСФСР Михаил Боярский празднует день Рождения. В беседе с РИА ФАН он рассказал, как проведет праздник.
По словам Боярского, встретить 73 года он решил в окружении самых близких людей.
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«В семейном кругу, с женой. Сейчас ко мне пришли самые близкие родственники: брат, сестра, дети, внуки. Вот и все», — рассказал Боярский.
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При этом исполнитель рассказал, что Новый год хотел бы провести аналогичным образом. Боярский заявил, что общество родственников кажется ему более приятным, чем шумные компании.
«Отметим по-семейному, в той же самой компании, в какой будем встречать новый год», — отметил актер.
Певец заметил, что встречать праздники вместе стало давней традицией в его семье.
«Это неколебимая традиция», — пояснил Михаил Боярский.
Михаил Боярский
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