РФС проверит футболиста «Алании», оскорбившего теннисистку из-за проигрыша

Российский футбольный союз (РФС) проверит полузащитника «Алании» Владимира Хубулова, который выругался матом на теннисистку Дарью Касаткину после ее проигрыша. Касаткина предположила, что причиной стала несыгравшая ставка на матч. По данным «Спорт-экспресса» и ТАСС, РФС заподозрил Хубулова в том, что он делал ставки и на футбольные игры.

Касаткина 2 июля выложила в Instagram сообщения, которые прислал ей в личку Хубулов. Он назвал ее «конченой» и обложил матом из-за проигрыша во втором круге Уимблдона Алене Остапенко.

«Вести с брейком 30:0 и *** [проиграть] матч», — возмущался 20-летний футболист.

Теннисистка прокомментировала эти сообщения фразой: «Вот такие джентльмены у нас играют в футбол».

И попросила руководство «Алании» выдать Хубулову бонус за проигранную ставку.

«Алания» оштрафовала игрока на три месячных оклада и принесла извинения Касаткиной, ее родным, коллегам и болельщикам.

Вскоре выяснилось, что футболист писал в подобном тоне и другим теннисистам.

Казахстанский игрок Дмитрий Попко опубликовал скрин сообщения Хубулова, где тот негодует из-за проигрыша Попко коллеге из Индии Праджнешу Гуннесварану.

«***** [Ничего себе] ты дно! Индусу слить 6:0. Так даже не сливают, как ты играешь», — писал Хубулов.