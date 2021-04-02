Резник заявил, что покинул загородный дом из-за проблем с деньгами

Российский поэт-песенник Илья Резник признался, что ему пришлось покинуть загородный дом, в котором он жил вместе с женой Ириной Романовой 10 лет. Причиной этого стали проблемы с деньгами, написал «Собеседник».

«Невмоготу платить аренду. Слава Богу, на улице не остались», — процитировал Резника сайт «Утро.ру».

Мужчина отметил, что у них с супругой есть своя трехкомнатная квартира в столице, где они сейчас живут. По словам артиста, съезжать было непросто. Дело в том, что в доме много архивов и памятных вещей. Любимых собак и кошек Резник отправил к родителям Ирины Алексеевны.

Поэт уточнил, что причиной финансовых трудностей стало то, что он получает авторские отчисления раз в три месяца. Семья живет в основном на эти средства.