Знаменитости 31 января 2024, 06:37 Резкие высказывания об Украине и Израиле оставили сооснователя Pink Floyd без контракта Variety: BMG расторгнет контракт с сооснователем Pink Floyd Роджером Уотерсом Unsplash

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Медиа-компания BMG решила полностью отказаться от сотрудничества с сооснователем группы Pink Floyd Роджером Уотерсом. Новому руководству не понравились его высказывания об Украине и Израиле, сообщили источники Variety.

Американское подразделение немецкой Bertelsmann A.G. заключило издательский контракт с Роджером Уотерсом в 2016 году и планировало выпустить новую версию культового альбома группы Pink Floyd 1973 года под названием Dark Side of the Moon. Однако из-за провокационных заявлений музыканта новый генеральный директор BMG Томас Кесфельд отменил сделку, и альбом вышел под британским лейблом Cooking Vinyl.

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Источники заявили, что BMG решила полностью отказаться от сотрудничества с Роджером Уотерсом. Музыкант еще в ноябре 2023 года заявил в интервью о том, что его «уволили» из BMG из-за давления произраильских интересов на BMG Bertelsmann.

Музыкальная компания сменила руководство и стратегию в прошлом году. Она нацелилась на американский рынок. BMG, по информации издания, не устроили антисемитские высказывания Роджера Уотерса, его отказ осудить спецоперацию России на Украине и критика в адрес США.

Сооснователь Pink Floyd призвал Запад прекратить военную помощь Украине, а американского президента — исполнить предвыборные обещания. Он выступил на заседании Совбеза ООН и призвал стороны к примирению.