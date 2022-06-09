Резкие изменения во внешности Агузаровой удивили поклонников

Бывшая вокалистка группы «Браво» певица Жанна Агузарова значительно изменила свой стиль, чем сильно удивила фанатов. О радикальных изменениях стало известно из видеоролика, который опубликовал в своих социальных сетях журналист Андрей Малахов, сообщил сайт kp.ru.

Накануне певица дала концерт в Москве впервые после длительного перерыва. Кусок выступления попал на видео, которое и опубликовал Малахов. На нем женщина запечатлена с желтыми взъерошенными волосами. При этом ее глаза скрывают солнцезащитные очки, передал «ПолитЭксперт».

«Космическая сила никогда не судит и не осуждает. Будьте благодарны за то, что имеете. И будете иметь еще больше», — обратилась артистка к фанатам.