Резидент Comedy Club стал отцом в четвертый раз

Один из резидентов юмористического телешоу Comedy Club Демис Карибидис стал отцом в четвертый раз. Он рассказал об этом на своей странице в Instagram.

На личной странице Карибидис опубликовал фотографию, где он держит новорожденную девочку в родильном доме.

«Пелагуша осчастливила нашу семью в очередной раз! IronMama! Люблю тебя каждую секунду! Доча, расти здоровой, счастливой, воспитанной! Неси в этот мир добро, и он тебе обязательно ответит», — написал молодой папа в своей социальной сети.

В карусели к посту Карибидис также добавил фото своей большой семьи.

Подписчики поздравили его с пополнением, пожелали счастья и долгих лет жизни. В комментариях также отметились и коллеги по цеху. Например, Александр Ревва, известный под псевдонимом Артур Пирожсков, присоединился к поздравлениям, как и Марина Кравиц.

Оставили добродушные пожелания в комментариях певицы Кристина Си и Алсу, отметило радио «Комсомольская правда».