Резидент Comedy Club назвал размер зарплат Гарика Харламова и Павла Воли

Резидент Comedy Club Константин Маласаев, который выступает на сцене в роли Никиты из группы USB, рассказал о зарплатах Павла Воли и Гарика Харламова. По его словам, на шоу процветает дедовщина.

Из-за этого многие молодые юмористы уходят спустя год работы. При этом у артистов большая пропасть в зарплатах. Если Павел Воля зарабаывает четыре миллиона рублей в месяц, а Гарик Харламов семь миллионов рублей, то он всего 30 тысяч рублей. Об этом резидент рассказал на YouTube-канале «Фидель Подкастро».

Артист недоволен, что стал заложником образа участника нетрадиционной ориентации из группы USB, из-за чего ему не предлагают серьезные роли. Из-за постоянной нехватки денег Маласаеву приходится все время искать подработку и вести мероприятия за 150 тысяч рублей. Он отметил, что для узнаваемого артиста это низкие расценки.