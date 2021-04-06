Режиссеры лент «Остров» и «Игла» помогут Мамонову стать заслуженным артистом

Режиссеры фильмов «Остров» и «Игла», Павел Лунгин и Рашид Нугманов, заявили, что помогут актеру Петру Мамонову получить звание заслуженного артиста России, сообщил портал Daily Storm.

Недавно жена Мамонова Ольга пожаловалась, что ее мужу так и не присудили это звание. Лунгин пообещал направить обращение в Минкульт с просьбой наградить Петра Николаевича.

«Надо подумать, как это организовать. Может, Союз кинематографистов будет рекомендовать наградить Мамонова? Я готов обзвонить людей и написать письмо [в Минкульт], — отметил режиссер.

По словам Лунгина, он уже давно не виделся с Мамоновым. Он признался, что не понимает, почему супруга актера не рассказала раньше об этой проблеме. Нугманов добавил, что давно знаком с артистом и считает его великим. Сценарист уточнил, что имеет не российское, а французское гражданство. Несмотря на это он готов «подписаться» за Мамонова.

Зимой этого года Петр Николаевич рассказал, как пережил клиническую смерть во время операции. Он вспомнил, что в 25 лет у него была серьезная травма легкого. 40 дней молодой человек провел на грани жизни и смерти.