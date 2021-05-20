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    20 мая 2021, 16:04

    Режиссеру «Отряда самоубийц» фанаты фильма начали писать угрозы

    Дарья Морозова

    Режиссер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймс Ганн рассказал, что фанаты фильма угрожают ему. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Режиссеру «Отряда самоубийц» фанаты фильма начали писать угрозы

    Он рассказал, что регулярно получает угрозы. Зрители обещают отомстить его, если в новом фильме умрет кто-то из персонажей. Ганн отметил, что старается игнорировать такие заявления, но сообщений от хейтеров достаточно много.

    Ранее трейлер второй части мультфильма по комиксам DC «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» опубликовали на YouTube-канале IGN.

    В основе ленты сюжет расследования Темного рыцаря. Он идет по следу маньяка, который убивает людей только по праздникам. Отмечается, что релиз первой части мультфильма состоится 22 июня. Вторую часть покажут только в конце нынешнего года.

    Также стало известно, что голливудская киностудия Universal Pictures опубликовала трейлер фильма ужасов «Судная ночь навсегда». Лента станет пятой и последней частью франшизы. По словам создателей, картина является прямым сиквелом «Судной ночи — 3».