Режиссеру «Отряда самоубийц» фанаты фильма начали писать угрозы

Режиссер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймс Ганн рассказал, что фанаты фильма угрожают ему. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Он рассказал, что регулярно получает угрозы. Зрители обещают отомстить его, если в новом фильме умрет кто-то из персонажей. Ганн отметил, что старается игнорировать такие заявления, но сообщений от хейтеров достаточно много.

Ранее трейлер второй части мультфильма по комиксам DC «Бэтмен: Долгий Хэллоуин» опубликовали на YouTube-канале IGN.

В основе ленты сюжет расследования Темного рыцаря. Он идет по следу маньяка, который убивает людей только по праздникам. Отмечается, что релиз первой части мультфильма состоится 22 июня. Вторую часть покажут только в конце нынешнего года.

Также стало известно, что голливудская киностудия Universal Pictures опубликовала трейлер фильма ужасов «Судная ночь навсегда». Лента станет пятой и последней частью франшизы. По словам создателей, картина является прямым сиквелом «Судной ночи — 3».