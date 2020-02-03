Режиссера рассмешили слухи о приостановке работы над «Мастером и Маргаритой»

Лебедев рассмеялся в ответ на вопрос о вероятной приостановке работы над фильмом. Однако он заявил, что давать подобные комментарии ему запрещают условия контракта.

«Если поговорите с продюсерами — и они дадут разрешение на комментарий, конечно, я прокомментирую», — заверил режиссер. Он отметил также, что было бы «странно» комментировать «такие непонятные источники».

Ранее со ссылкой на собственный источник telegram-канал Mash сообщил, что съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» от режиссера «Легенды № 17» Николая Лебедева заморозили. Инсайдер объяснил это конкуренцией с режиссером Базом Лурманом, который также решил снять картину по этому роману.