Знаменитости 30 августа 2023, 16:09 Режиссера Панфилова похоронили в Москве Режиссера Панфилова похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы рядом с Чуриковой РИА «Новости»

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Церемония прощания прошла в Москве с народным артистом РСФСР, сценаристом и режиссером Глебом Панфиловым. Его похоронили на Новодевичьем кладбище, сообщил ТАСС.

Траурная церемония началась в полдень 30 августа. Все родные, коллеги и поклонники творчества режиссера собрались в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи у Новодевичьего монастыря.

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Проститься с кинематографистом пришли несколько десятков человек. Народного артиста РСФСР похоронили рядом с его супругой, актрисой Инной Чуриковой.

Режиссер скончался на 90-м году жизни 26 августа. Он пережил свою жену лишь на семь месяцев. Чурикова умерла 14 января 2023 года, ей было 79 лет.

Творческий союз просуществовал более 50 лет. В браке у актрисы и режиссера родился сын Иван. Зрители знают Глеба Панфилова по таким фильмам, как «Начало», «Иван Денисович», «Прошу слова», где он выступил режиссером.