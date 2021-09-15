Шахназаров похвалил гражданскую позицию режиссера Оливера Стоуна

Российский режиссер Карен Шахназаров похвалил своего американского коллегу Оливера Стоуна. По его словам, Стоун обладает особенным талантом и яркой общественной позицией. Об этом сообщила «Политика сегодня» со ссылкой на NEWS.ru.

Многие люди утверждают, что Стоун является русофилом. Однако часть американцев уверены, что режиссер — настоящий патриот своей страны.

«Что еще вызывает уважение, так это его яркая гражданская позиция. А в Америке это не так просто. Если кто-то думает, что на это не обращают внимания в Америке, то они ошибаются. Он настоящий патриот Америки с большими нравственными правилами», — заявил Шахназаров.