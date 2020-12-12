Режиссера Ким Ки Дука кремируют в Латвии

По данным издания, семья режиссера обратилась в посольство Южной Кореи в Латвии и попросила организовать похороны, объяснив, что тело сложно перевезти из-за пандемии COVID-19. Посольство Южной Кореи обсуждает этот вопрос с родственника Ким Ки Дука.

Ким Ки Дук скончался 11 декабря. Ему было 59 лет. Кинорежиссер 20 ноября приехал в Латвию из Санкт-Петербурга. Согласно неофициальной информации, Ки Дук хотел купить дом в Юрмале и получить вид на жительство. Он не пришел на запланированную встречу, после чего коллеги подняли тревогу. Кинорежиссера искали в больницах, но получить сведения было сложно из-за правил о неразглашении личных сведений.