Режиссера Кэри Фукунага обвинили в домогательствах

Сразу несколько женщин обвинили в домогательствах создателя фильма «Не время умирать» Кэри Фукунагу. Об этом сообщило издание Super.

Первыми о приставаниях со стороны режиссера рассказали Ханна и Кейлин Лэш, которые снимались в сериале Фукунаги «Маньяк». Девушки отметили, что кинематографист предлагал им групповой секс и посылал неприличные сообщения в социальных сетях, написало ИА Nation News.

Также о домогательствах режиссера заявила актриса Рэйчел Винберг. В интервью журналистам она отметила, что Фукунага приставал к ней с 18 лет.