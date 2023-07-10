Знаменитости 10 июля 2023, 22:16 Режиссера «Голубых огоньков» и «Comedy Баттл» Кирилла Пухонто нашли мертвым Pixabay

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Режиссера Кирилла Пухонто, снимавшего «Comedy Баттл», «Голубой огонек», «Большие гонки» и «Квартирник», нашли мертвым. Тело 51-летнего деятеля культуры 8 июля обнаружила его девушка, сообщило ИА «Регнум» со ссылкой на свой источник.

Женщина вызвала скорую, приезд врачей был зафиксирован по адресу в многоэтажке на улице Восточной. Но спасти режиссера уже не удалось.

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«В квартире находилась женщина, которая представилась гражданской женой умершего и сам умерший, мужчина 1971 года рождения. Мужчина скончался еще до приезда скорой, поэтому медикам оставалось лишь констатировать смерть», — привело издание слова неназванного собеседника.

По предварительным данным, кончина режиссера не носила криминального характера.

Пухонто — лауреат двух премий ТЭФИ, академик Российского телевидения. Он сотрудничал с НТВ, РЕН ТВ, ТНТ, СТС, Муз ТВ, MTV, каналами «Звезда», «Культура», «Перец» и другими телеканалами. В частности, он работал над реалити-шоу «Последний герой», за что и получил высшую телевизионную награду.

Пухонто родился в 1971 году в Воркуте. В шоу-бизнесе — с 1992 года. Начинал помощником режиссера на РТР, а в 1997 году перешел на ТВ «Центр» режиссером-постановщиком.