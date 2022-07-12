Режиссера Джафара Панахи задержали в Иране

Иранского режиссера Джафара Панахи задержали в Тегеране. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на агентство Mehr.

Мужчина прибыл в город для дачи показаний по делу другого режиссера Мохаммада Расулофа. О причинах ареста Панахи информации не поступало. Кроме того, нет информации о том, как он относится к делу Расулофа и других лиц, которых арестовали на прошлой неделе.

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Его задержали в 2010 году и осудили на шесть лет за антиправительственную деятельность и участие в акциях протеста.