Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому из-за ковида. Сейчас состояние режиссера улучшилось и врачи готовятся вернуть его в сознание, сообщило издание The Bell. Звягинцева уже отключили от систем жизнеобеспечения.

По данным Telegram-канала Baza, режиссер находится на лечении за границей. Причиной стал коронавирус. Источник канала сообщил, что Звягинцев заболел в начале июля, сначала он лежал в Федеральном научно-клиническом центре ФМБА. После выписки ему вскоре снова пришлось лечь в больницу. Но и после лечения там его состояние продолжило ухудшаться. В итоге его госпитализировали в один из госпиталей в Германии.

По словам источников The Bell, у Звягинцева оказалось поражено 92% легких. Его подключали к аппарату ЭКМО. Сейчас ему стало лучше. Скоро его могут вывести из состояния искусственной комы. Издание уточнило, что реабилитацию Звягинцев тоже будет проходить в Германии.