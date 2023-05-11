Знаменитости 11 мая 2023, 13:02 Режиссер «Вызова» Шипенко: фильм «Гравитация» задал очень высокую планку для всех кинематографистов

Читать 360tv в

Режиссер первой снятой на борту МКС художественной картины «Вызов» Клим Шипенко признался, что пересмотрел все фильмы на космическую тему. О любимых картинах он рассказал сайту kp.ru.

По словам режиссера, в детстве ему нравился советский фильм «Москва — Кассиопея». Шипенко назвал картину «Гравитация» Альфонсо Куарона гениальной и подчеркнул, что она задала высокую планку для всех кинематографистов, которые планируют работать в космической тематике.

Реклама

Режиссер отметил, что также ему нравится фильм «Интерстеллар», в котором больше научной фантастики.