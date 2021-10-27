Режиссер высказался о назначении Хабенского худруком МХТ имени Чехова

Театральный режиссер Виктор Крамер в эфире радиостанции «Говорит Москва» прокомментировал назначение Константина Хабенского новым художественным руководителем МХТ имени Чехова. Он назвал это большим успехом для театра.

«Я считаю, что Константин Юрьевич достоин этой должности, этого места. Это будет для него очень важным шагом в жизни, я считаю, что это большой успех для театра, потому что это поистине творческий человек, но при этом мощный, сильный, харизматичный организатор, который сможет многое дать театру. Поэтому я безмерно рад этому факту и считаю, что сегодня большой праздник», — сказал Крамер.

Он добавил, что Хабенский, как артист с большим опытом, который «четко ощущает сегодняшнее время», сможет многое дать МХТ.