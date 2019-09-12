Режиссер Владимир Меньшов вспомнил свое поступление во ВГИК

Меньшов вспомнил, как поступал в вуз. Он не знал, что нужно будет читать стихотворения, думал, достаточно будет пройтись перед комиссией. Он все же прошел консультацию и получил место в общежитии.

«Это оказалось роковым — неделю перед первым туром я жил и напитывался этой атмосферой. Я просто задохнулся от счастья и понял, что не буду больше никуда пробовать поступать», — вспомнил режиссер.

«Маша и Медведь» на гастролях. Полюбят ли российский мультфильм в Великобритании Подробнее

Меньшов также рассказал о проекте, над которым сейчас работает. Режиссер взялся за документальный фильм к столетию ВГИКа, кинокартиной он занимается со своими студентами.

Режиссер назвал предложение снять эту киноленту реваншем. Пятьдесят лет назад Меньшову поручили сделать фильм к золотому юбилею вуза. По мнению режиссера, получился достаточно интересный материал. Однако жена профессора ВГИКа Сергея Герасимова Тамара Макарова увидела в картине насмешку над своим мужем и его курсом. Из-за этого Меньшову пришлось перемонтировать фильм, но в итоге его проект закрыли.