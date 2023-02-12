12 февраля 2023, 23:02
Режиссер Вадим Абдрашитов умер на 79-м году жизни
Умер Народный артист России режиссер Вадим Абдрашитов
Советский и российский режиссер Вадим Абдрашитов скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию от дирекции Союза кинематографистов России.
«Нам подтвердили во ВГИКе, что Вадим Юсупович скончался», — сообщил собеседник агентства.
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Причина смерти режиссера не сообщается.
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Абдрашитов родился в Харькове, учился на режиссера во ВГИКе. Почти все свои фильмы Абдрашитов снимал по сценариям Александра Миндадзе. Среди главных работ фильмы: Охота на лис» (1980), «Остановился поезд» (1982), «Парад планет» (1984), «Плюмбум, или опасная игра» (1986), «Слуга» (1988), «Время танцора» (1997).
Режиссер имел множество наград, в том числе специальный приз Венецианского кинофестиваля, три награды Берлинского кинофестиваля, «Ника», «Золотой орел», три награды «Кинотавра», включая специальный приз «За художественную и гражданскую бескомпромиссность».
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