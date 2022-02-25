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    25 февраля 2022, 14:20

    Режиссер Тарантино начал переговоры о съемках сиквела сериала «Правосудие»

    Арина Бобкова

    Американский режиссер Квентин Тарантино планирует снять продолжение популярного сериала «Правосудие». На данный момент он ведет переговоры о работе над проектом. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Variety.

    Режиссер Тарантино начал переговоры о съемках сиквела сериала «Правосудие»

    Проект получил название Justified: City Primeval. Сейчас режиссер обсуждает выход одного или двух эпизодов.

    Канал FX решил заказать продолжение криминального проекта еще в начале этого года. Исполнителем главной роли станет Тимоти Олифант. Он исполнял главную роль с сериале в период с 2010 по 2015 год.

    За основу для нового сериала был взят роман Элмора Леонарда City Primeval: High Noon in Detroit. Тарантино является фанатом творчества писателя. Из-за этого он захотел выступить в роли режиссера нескольких эпизодов сериала.

    Ранее стало известно о том, что супруга режиссера певица Даниэлла Пик ждет ребенка. Ребенок станет у пары вторым. На данный момент сами будущие родители не дали комментариев по этому поводу.