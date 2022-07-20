Режиссер Стивен Спилберг снял музыкальный клип для Мамфорда

Голливудский режиссер Стивен Спилберг снял музыкальный клип на песню Cannibal основателя группы Mumford & Sons Маркуса Мамфорда. Об этом сообщило издание Forbes.

Такой проект в карьере режиссера случился впервые. Широкому зрителю он известен по культовым фильмам «Челюсти», «Инопланетянин», «Линкольн» и другим.

По словам Мамфорда, для съемок клипа Спилберг использовал лишь смартфон. Съемки проходили в спортзале одной из нью-йоркских школ, написало ИА НСН.

В проекте приняла участие супруга режиссера — актриса Кейт Кэпшоу.