Знаменитости 10 ноября 2022, 12:41 Режиссер Спилберг выразил сожаление по поводу роста популярности стриминговых платформ

Читать 360tv в

Режиссер Стивен Спилберг в разговоре с журналистами The Independent заявил о том, что размещение «громких» фильмов на стриминговых платформах вместо кинотеатров заставляет страдать создателей картин.

По словам кинематографиста, на такую ситуацию повлияла пандемия коронавируса, повысив популярность стриминговых сервисов до рекордного уровня.

Реклама

«Пандемия предоставила стриминговым платформам возможность поднять свои подписки до рекордного уровня, а также бросить некоторых из моих лучших друзей-режиссеров под автобус», — процитировало ИА НСН слова Спилберга.

Реклама

Режиссер надеется, что зрители не откажут себе в удовольствии приходить на премьеру фильма в кинотеатр.