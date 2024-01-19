Знаменитости 19 января 2024, 12:15 Режиссер Скорсезе назвал Ди Каприо гениальным актером

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Американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе назвал Леонардо Ди Каприо гением и одним из величайших актеров в истории кино. Об этом сообщил сайтIndieWire.

По словам режиссера, Ди Каприо невероятно погружается в съемочный процесс, ему не нужно говорить ни слова.

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«Вы могли это увидеть во всех его фильмах, начиная с „Жизни этого парня“ и превосходной картины „Что гложет Гилберта Грейпа“, заканчивая экстраординарным „Выжившим“», — подчеркнул режиссер.

Как сообщил сайт Runews, за 23 года Скорсезе поработал с Ди Каприо над шестью фильмами.