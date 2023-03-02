02 марта 2023, 18:03
Режиссер сериала «Король и шут» Мосафир рассказал о съемках проекта
Известный российский режиссер и сценарист Рустам Мосафир поделился подробностями съемок сериала о рок-группе «Король и Шут». О кинопроцессе он рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По словам режиссера, перед съемочной группой стояла задача снять небанальный байопик. В ходе работы над сценарием стала появляться линия фэнтези, которой удалось полностью перевернуть весь сюжет сериала.
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Отмечается, что трейлер кинокартины вышел 3 февраля и набрал 2,3 миллиона просмотров.
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