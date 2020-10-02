02 октября 2020, 15:34
Режиссер сериала «Чики»: «У меня оставалось в кармане 300 рублей»
Режиссер популярного сериала «Чики» Эдуард Оганесян рассказал о напряженной работе над проектом. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
Он рассказал, что разработка проекта велась шесть лет, за это время Оганесян потратил все свои сбережения.
«Плотная работа велась последние три года. Часто бывало такое, что у меня оставалось в кармане 300 рублей», — пояснил режиссер.
По его словам, ему приходилось соглашаться на съемку рекламы, чтобы просто заработать денег. В результате Оганесяну удалось хорошо заработать на сериале.