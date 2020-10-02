Режиссер сериала «Чики»: «У меня оставалось в кармане 300 рублей»

Он рассказал, что разработка проекта велась шесть лет, за это время Оганесян потратил все свои сбережения.

«Плотная работа велась последние три года. Часто бывало такое, что у меня оставалось в кармане 300 рублей», — пояснил режиссер.

По его словам, ему приходилось соглашаться на съемку рекламы, чтобы просто заработать денег. В результате Оганесяну удалось хорошо заработать на сериале.