05 декабря 2022, 18:10
Режиссер Сергей Дебижев заявил, что российской документалистике нужны глубокие темы
Документальный фильм режиссера Сергея Дебижева «Святой архипелаг» взял главный приз Московского международного кинофестиваля в этом году и стал первым победившим русским фильмом в этом жанре. Дебижев рассказал в интервью «Петербургскому дневнику» о том, почему отечественной документалистике нужны более глубокие темы.
По мнению режиссера, главная проблема российского документального кино заключается в том, что оно перестало удерживать внимание зрителей. Сейчас этот жанр перенасыщен мелкими темами — социальными роликами о «кошечках с собачками».
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Дебижев уверяет, что для развития этого жанра необходимо найти более масштабные и глубокие темы, которые помогут осмыслить, в какой именно точке истории мы сейчас находимся.
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