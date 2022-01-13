13 января 2022, 17:28
Режиссер Сегал назвал профессионалом погибшего актера Гериловича
Режиссер Михаил Сегал рассказал о работе с погибшим актером Алексеем Гериловичем. Об этом сообщила «Газета.ru».
По данным Daily Storm, Гериловича нашли мертвым в его квартире. Он скончался от сердечной недостаточности. Сегал выразил сожаления по поводу его смерти.
«Я с удовольствием для себя отметил его профессиональные качества, умение быстро понять и выполнить задачу», — рассказал режиссер о работе с погибшим.