Знаменитости 20 февраля 2023, 14:06 Режиссер Сарик Андреасян в третий раз стал отцом

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Известный армянский и российский кинорежиссер Сарик Андреасян в очередной раз стал папой. У него родилась дочь, сообщило РИА ФАН.

Радостной новостью о рождении девочки режиссер поделился в своих соцсетях. Он признался, что все время находился в больнице и очень волновался. Также Андреасян в своем сообщении поблагодарил всех врачей.

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Дочку режиссеру подарила его супруга Лиза Моряк. Отмечается, что у Андреасяна уже есть двое сыновей от первого брака.

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